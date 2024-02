Croazia: insegnanti in protesta per disegno di legge su riforma stipendi del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran numero di insegnanti, professori e scienziati provenienti da tutta la Croazia si sono riuniti davanti al Parlamento di Zagabria in segno di protesta a riguardo della riforma sugli stipendi dei dipendenti del settore pubblico del Paese presentata dal governo verso la fine di gennaio. Nella manifestazione, organizzata dall'Unione indipendente della scienza e dell'istruzione superiore e dall'Unione scolastica Preporod, sono state chieste le dimissioni del ministro dell'Istruzione Radovan Fuchs, secondo quanto riporta la stampa locale. I dipendenti del settore educativo e scientifico chiedono coefficienti più giusti e uno status più giusto per la categoria, sostenendo che il decreto del governo mette i dipendenti dell'istruzione e della scienza "in una posizione svantaggiosa e degradante". Il presidente di Preporod Zeljko Stipic ha detto che i dipendenti del sistema educativo protestano perché la legge sui salari "è una vergogna comune del governo e dei sindacati". (segue) (Seb)