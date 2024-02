Croazia: insegnanti in protesta per disegno di legge su riforma stipendi del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stipic ha inoltre affermato che il governo "mente affermando di aver elaborato la regolamentazione sui coefficienti d'accordo con i sindacati". La manovra contestata, presentata dai ministri della Giustizia Ivan Malenica e del Lavoro Marin Piletic, prevede un aumento dei salari di 244 mila dipendenti, in media del 13,5 per cento già dal mese di marzo. La regolamentazione, che riguarda l'applicazione di nuovi coefficienti ai dipendenti dei servizi statali e pubblici, costerà al bilancio dello Stato 880 milioni di euro. Nuovi coefficienti sono previsti per i posti di lavoro più rappresentati nei servizi statali e pubblici, tra cui quelli nel settore della giustizia, delle forze di polizia, del sistema scolastico e universitario, della sanità, del sistema di assistenza sociale fino alla cultura. Il numero di posti di lavoro nella pubblica amministrazione è stato ridotto da 1.055 a 862 e nei servizi pubblici da 965 a 400 posti di lavoro. (Seb)