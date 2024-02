Sanità: Cgil Roma e Lazio, su ex Forlanini Regione apra confronto e ascolti il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver appreso della dichiarazione d'intenti tra il governo e il Vaticano sull'ospedale pediatrico Bambin Gesù "comprendiamo il lungo silenzio davanti alle nostre richieste e quelle dei comitati del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sull'ex-Forlanini, nonostante in campagna elettorale avesse promesso la restituzione alla sanità regionale della struttura da tempo in stato di abbandono, come si può leggere sul suo programma". È quanto si legge in una nota della Cgil di Roma e Lazio e della Camera del Lavoro del territorio. "Il progetto non ci convince - prosegue la nota -. In questi anni avevamo proposto tanti progetti su come restituire l'ex-Forlanini alla collettività: dalla Rsa pubblica, agli ambulatori della Asl Roma 3 al polo della ricerca pubblica in campo sanitario, fino ai servizi sociali e culturali con il coinvolgimento del territorio. Ogni volta l'ostacolo principale era l'assenza di risorse pubbliche. Oggi scopriamo che le risorse pubbliche ci sono e che saranno impiegate per realizzare un ospedale, seppur d'eccellenza, privato". (segue) (Com)