Sardegna: trasportava 70 chili di marijuana, camionista arrestato al porto di Olbia

- Trasportava nel suo camion 70 chili di marijuana suddivisa in oltre 100 buste sottovuoto termosaldate. Un camionista, sorpreso dagli uomini della Guardia di Finanza di Olbia, è stato arrestato al porto della città gallurese con l’accusa di traffico di stupefacenti. I finanzieri hanno sottoposto a controllo le merci trasportate da un autoarticolato in partenza dal Porto Isola Bianca. In particolare, l’atteggiamento del conducente del mezzo, unitamente all’insolito carico trasportato, costituito da mobilio usato, ha insospettivo i militari che hanno deciso per un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo. Dopo la segnalazione del cane antidroga, particolarmente “attirato” da alcuni complementi di arredo trasportati, i militari hanno preceduto ad effettuare una perquisizione approfondita del mezzo e di ogni singolo componente del carico. Al termine delle operazioni, è stato possibile scoprire che all’interno di alcuni divani da bar, erano occultati quasi 70 chili di marijuana suddivisa in oltre 100 buste sottovuoto termosaldate. (segue) (Rsc)