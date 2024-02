Milano: Delpini, oggi si guarda il futuro come una minaccia, è paralizzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tentazione del nostro tempo è di guardare avanti avvertendo il futuro come una minaccia, ma è una percezione troppo paralizzante soprattutto per gente che ha come vocazione la solidarietà e la progettualità". Lo ha detto monsignore arcivescovo di Milano Mario Delpini, nel suo discorso in occasione della visita alla sede della Cisl in via Tadino. In questa sede, secondo Delpini "è necessario ribadire una visione della storia come una vicenda che è dentro la provvidenza di Dio, in questa abbiamo fiducia, quindi interpretiamo il futuro come una missione". (Rem)