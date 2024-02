Colombia-El Salvador: firmato accordo su commercio di carne bovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità agricole di El Salvador e Colombia hanno firmato un accordo che favorisce il commercio di carne bovina colombiana nel mercato salvadoregno. Lo ha comunicato il governo colombiano in una nota. “Il commercio di carne rispetterà standard di igiene internazionali”, si legge nella nota. L’accordo è stato prodotto dall’Istituto colombiano per l’agricoltura (Ica), l’istituto nazionale di vigilanza sugli alimenti (Invima) della Colombia e il ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento di El Salvador. El Salvador e la Colombia hanno stabilito nel 2010 un trattato di libero scambio, che non ha mai incluso la carne a causa delle delicate condizioni igienico-sanitarie da rispettare. (Mec)