Viabilità: Anas, limitazioni al transito in orario notturno su ss 671 in provincia di Bergamo per lavori

- Al via le operazioni per la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia danneggiato di Fiorano, nel territorio comunale di Fiorano al Serio (BG), lungo la strada statale 671 "della Val Seriana". Al fine di eseguire in sicurezza i lavori di demolizione dell'impalcato del cavalcavia di Fiorano, Anas ha programmato delle limitazioni al transito lungo la strada statale . Per mitigare i disagi alla viabilità i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno. Nel dettaglio la strada 671 "della Val Seriana" verrà chiusa al traffico tra il km 17,400 (svincolo di "Gazzaniga") e il km 19,400 (svincolo "Val Gandino") dalle ore 22:00 di sabato 17 febbraio fino alle ore 6:00 di domenica 18 febbraio. Durante le ore di chiusura, il traffico veicolare verrà indirizzato, con apposita segnaletica, lungo la viabilità comunale. (Com)