Infrastrutture: Libia, accordo tra il governo dell’est e la società cinese Bfi per ferrovia

- Ali Saeedi, ministro degli Investimenti del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) con sede nella Libia orientale, non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha annunciato la firma di un accordo con il consorzio cinese Bfi e con l'Autorità per l'implementazione e la gestione dei progetti ferroviari. L’accordo porterà alla realizzazione del percorso ferroviario dalla città di Bengasi, in Cirenaica, alla municipalità di Musaid, vicino al confine con l’Egitto, per poi arrivare alla città egiziana costiera di Marsa Matrouh. L'accordo entrerà in vigore al ricevimento delle mappe approvate dall'Autorità per il progetto ferroviario libico. (Lit)