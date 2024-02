Russia: ministro Agricoltura, 5,7 miliardi di euro a sostegno di industria agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 lo Stato stanzierà 558 miliardi di rubli (5,7 miliardi di euro) per sostenere l'industria agricola nazionale. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura della Federazione Russa, Dmitrij Patrushev, citato dall'agenzia di stampa "Tass". L'esponente del governo ha evidenziato che rispetto al 2018 il sostegno statale in questo settore è raddoppiato. "Attualmente, i nostri agricoltori (...) dispongono della gamma più ampia di misure sia per le grandi imprese che per il segmento delle piccole imprese. Naturalmente, questo ha un effetto positivo sul volume di produzione", ha aggiunto il ministro. In particolare, secondo Patrushev, la quota di imprese redditizie ad oggi ha già raggiunto l'86 per cento. (Rum)