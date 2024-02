Imprese: Airbus, nel 2024 e nel 2025 ritardi nelle consegne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Airbus registrerà ritardi nella consegna di alcuni aerei previsti tra il 2024 e il 2025. "Siamo in dialogo permanente con i nostri clienti. Lavoriamo sempre in un ambiente complesso", ha dichiarato un portavoce di Airbus. Nel mese di gennaio il gruppo aveva registrato un aumento del 50 per cento delle consegne. Nel 2023 il costruttore aveva superato i suoi obiettivi con un totale di 735 apparecchi consegnati. (Frp)