Colombia: spagnola Globalia acquista autostrada a Barranquilla

- Globalvia ha acquistato un'autostrada di 5,4 chilometri a Barranquilla, in Colombia, come parte della sua espansione in America Latina dopo aver investito in Cile e Costa Rica. L'azienda spagnola che gestisce infrastrutture di trasporto e servizi di mobilità, è riuscita ad acquistare l'autostrada di Barranquilla dopo aver rilevato l'intera partecipazione di Ashmore in Sf. L'autostrada, che fa parte di un progetto in concessione da parte del distretto di Barranquilla, è destinata a servire il traffico merci del porto e a contribuire alla riduzione del traffico urbano. Entrata in funzione nel 2014, terminerà il suo periodo di concessione nel 2044, con la possibilità di un'ulteriore estensione di tre anni. (Spm)