Mauritania-Algeria: presidente Ghazouani riceve ministro Esteri Attaf

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, è stato ricevuto stamane a Nouakchott dal presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani, in qualità di inviato speciale del capo dello Stato algerino Abdelmadjid Tebboune. In una dichiarazione alla stampa successiva all’incontro, Attaf ha sottolineato che la sua visita rientra nel quadro dell’intenzione comune di rafforzare le relazioni tra i due Paesi e di elevarle al massimo livello possibile. Attualmente, secondo il ministro algerino, i rapporti bilaterali vivono “la loro fase migliore in termini di sviluppo e dinamismo”, in particolare nell’ambito dei progetti già concordati tra i presidenti Tebboune e Ghazouani. Tra questi, Attaf ha citato come esempio il piano per la costruzione della strada Tindouf-Zouerat e per il completamento dei lavori alle postazioni di controllo alla frontiera. Il ministro algerino ha poi spiegato che entrambe le parti attribuiscono grande importanza alla cooperazione nei settori della sanità, dell’istruzione e degli affari sociali. Commentando la situazione regionale e internazionale, Attaf ha evidenziato che sia l’Algeria che la Mauritania condividono una profonda preoccupazione per gli sviluppi nella Striscia di Gaza, dove è in corso un'operazione militare israeliana a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico. A questo riguardo, Attaf ha assicurato che i due Paesi continueranno a lavorare per intensificare i loro sforzi atti a influenzare positivamente il corso degli eventi, nell’interesse di tutta la regione. (Ala)