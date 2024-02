Sanremo 2024: Capone (Ugl), canzone di Jannacci e Massini su sicurezza luoghi di lavoro necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "Non può passare inosservato il grido di dolore che con la canzone 'L'uomo nel lampo', Paolo Jannacci e Stefano Massini lanciano dal palco del Festival di Sanremo 2024. Come Ugl apprezziamo molto che sia stato portato un tema così importante come quello della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle morti bianche. C'è ancora molto da fare". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl commentando l'esibizione di Paolo Jannacci e Stefano Massini al Festival di Sanremo 2024. "Siamo in presenza di una vera e propria strage quotidiana sul lavoro che non è tollerabile. Anche oggi, l'ennesimo e drammatico incidente sul lavoro. L'Ugl esprime il cordoglio ai familiari dell'operaio che ha perso la vita a Parma travolto da un camion in manovra", aggiunge Capone. "La sicurezza sul lavoro - ricorda il leader sindacale - è una vera e propria emergenza nazionale, pertanto, occorrono investimenti senza precedenti sulla formazione e sulla prevenzione per impedire simili tragedie. Bisogna intervenire tempestivamente: attraverso la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza intensificando, diligentemente, i controlli, puntando sul coordinamento delle banche dati e coinvolgendo tutte le parti sociali e datoriali per incrementare gli investimenti sulla sicurezza. Condivido la necessità di cantare l'amore per i propri diritti e sostenerli, ciascuno con il proprio ruolo", conclude Capone. (Rin)