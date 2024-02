Senato: Balboni (Fd'I), mantengo richiesta di giurì d'onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Prendo atto che il senatore Boccia si rimangia l'accusa che mi ha rivolto in Aula e la trasforma in una contestazione politica. Osservo però che quando si vuol fare una contestazione politica non è corretto farlo mettendo in bocca all'avversario parole che non ha mai pronunciato. La questione quindi non solo non si sposta di una virgola, ma nel tentativo di arrampicarsi sugli specchi Boccia aggrava la sua posizione accusandomi di 'insofferenza alle regole parlamentari agli accordi presi in sede di Uffici di presidenza e in conferenza dei capigruppo' nonché 'di non aver garantito il regolare svolgimento dei lavori e i diritti delle minoranze'". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. "Ebbene - continua il parlamentare - queste sono accuse ancor più gravi perché posso dimostrare: uno, di aver sempre rispettato le decisioni prese in Ufficio di presidenza e soprattutto di aver sempre garantito i diritti delle minoranze. E due, che nella seduta a cui egli fa riferimento a sovvertire le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e a turbare il corretto svolgimento dei lavori sono stati proprio gli esponenti del Pd. Non solo, posso dimostrare che il senatore Parrini (Pd) aveva già preannunciato nella chat che, se non avessi accondisceso alle richieste di rinvio della seduta, ciò avrebbe comportato 'strappi'. Una chiara minaccia, poi puntualmente mantenuta. Per queste ragioni mantengo la richiesta di giurì estendendo la domanda di accertare la verità anche in ordine a queste ulteriori e false accuse". La richiesta di giurì d'onore è relativa a quanto accaduto due sere fa, con uno scontro in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, tra il presidente Balboni e alcuni rappresentanti di Partito democratico ed Alleanza verdi e sinistra, a margine dell’intervento della senatrice di Italia viva, Dafne Musolino. Scontro che ha avuto un seguito ieri, nell'Aula del Senato, con il capogruppo del Pd, Francesco Boccia. Motivo delle tensioni la volontà di Balboni di non concedere un rinvio alla seduta serale della commissione, appunto mercoledì scorso, impegnata nell'esame del disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta del presidente del Consiglio. (Rin)