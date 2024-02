Agricoltura: Psi Sardegna, perché protesta trattori non è sostenuta da organizzazioni agricole?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché la protesta dei pastori non è diventata bandiera delle organizzazioni di categoria? “Dov'è finita Coldiretti, dove sono finiti i megafoni di coloro che si ergono a rappresentanti del mondo agricolo?”. Lo scrive Gianfranco Lecca, segretario regionale del Psi a proposito della protesta degli agricoltori. Gli agricoltori sardi, secondo Lecca “dovrebbero combattere sì, ma soprattutto per mantenere la naturale vocazione biologica che possiede la nostra terra, fare punto di forza le nostre condizioni climatiche e territoriali”. “Il benessere del nostro ambiente, le temperature ancora buone ci consentono di portare avanti un comparto che dovrebbe avere come maggiore rivendicazione la sua vocazione lontana da sistemi intensivi – ha aggiunto Lecca - Facciamo di questo una bandiera e rivendichiamo semmai migliori condizioni di mercato che strozzano, quelle sì, la contrattazione dei nostri produttori”. Il Psi auspica “che venga attivata in modo deciso ogni azione che possa condurre a un miglioramento delle condizioni di produzione e di mercato degli agricoltori”. (segue) (Rsc)