Agricoltura: Psi Sardegna, perché protesta trattori non è sostenuta da organizzazioni agricole? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario regionale del Psi, “l'origine della protesta crediamo possa avere radici che non riguardano interamente la nostra Isola ma semmai il nord Europa e con i dovuti distinguo anche il nord Italia. Il movimento dei trattori, è evidente, nasce da situazioni diverse, dalle esigenze di agricoltori che hanno problemi molto differenti da noi agricoltori sardi. Viviamo in territori con clima e produzioni dissimili”. Lecca ha poi aggiunto che “paghiamo a peso d'oro i prodotti agricoli ma nel nostro carrello della spesa gli agricoltori restano fiaccati dalla grande distribuzione che soffoca le imprese facendole piombare nel servilismo del mercato sordo al rispetto della nostra specialità legata all'insularità, e al pari alla dignità dei lavoratori”. (Rsc)