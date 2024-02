Sanità: Greco (Sidr) su fecondazione assistita, aggiornare legge 40 con evoluzione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati resi noti dal Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita, istituito dalla legge 40 presso l'Istituto superiore di sanità, dimostrano la bontà dell'iniziativa legislativa e l'efficacia dei trattamenti di fecondazione assistita. “È necessario, tuttavia, che resti al passo con i tempi. La legge 40 ha comunque vent'anni, per cui andrebbe aggiornata anche in base all'evoluzione tecnologica, in particolare l'uso dell'Intelligenza artificiale, la diagnosi genetica sull'embrione e le tecniche di preservazione della fertilità". Lo afferma il professor Ermanno Greco, presidente della Società italiana della riproduzione (Sidr), in merito ai dati diffusi dal Registro nazionale della procreazione medicalmente assistita in occasione del ventesimo anniversario della Legge 40 del 2004, che consente il ricorso alla Pma. Secondo Greco, si tratta di "numeri significativi, oltre 217 mila bambini nati grazie alle tecniche di Pma in 20 anni, con i trattamenti effettuati ogni anno che sono anche raddoppiati, insieme ai tassi di gravidanza. Rilevante, inoltre, anche il forte incremento delle procedure che utilizzano embrioni crioconservati. La legge 40 - spiega - è un punto di riferimento insostituibile nell'ambito della riproduzione assistita in Italia, regola e tutela i diritti e i doveri delle persone coinvolte nel percorso di Pma e garantisce un chiaro quadro normativo. Occorre tuttavia aggiornarla in funzione del costante progresso tecnologico". (segue) (Com)