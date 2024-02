Sanità: Greco (Sidr) su fecondazione assistita, aggiornare legge 40 con evoluzione tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa legge - prosegue Greco - ha aiutato molte coppie a realizzare il desiderio di diventare genitori, offrendo loro l'accesso a tecniche e trattamenti sicuri ed efficaci, ponendo l'accento sulla tutela della salute, così come sul rispetto della dignità umana e dei principi etici fondamentali. Sono molteplici i progressi ottenuti grazie a questa norma, per cui è necessario continuare a monitorare e valutare le sue applicazioni, assicurandone un costante aggiornamento alle conoscenze scientifiche più recenti e alle esigenze delle persone che si rivolgono alla fecondazione assistita". "La Società italiana della riproduzione (Sidr) - sottolinea - si impegna a promuovere la ricerca scientifica, l'informazione e la formazione nel campo della riproduzione assistita, al fine di fornire alle coppie le migliori opportunità e opzioni disponibili nel rispetto dei principi etici. Credo sia opportuno favorire il dialogo tra esperti, istituzioni e società civile per promuovere una maggiore conoscenza sul tema della Pma, che spesso è vissuta come un tabù dalle coppie coinvolte. Il ruolo di noi medici è fondamentale per guidare le coppie lungo il viaggio della fecondazione, informandole correttamente e offrendo loro tutte le possibili soluzioni". (Com)