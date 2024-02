Ucraina: Crow (Camera rappresentanti Usa), sostegno a Kiev è nell'interesse del nostro popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza all'Ucraina è nell'interesse del popolo statunitense. Lo ha dichiarato Jason Crow, membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, giunto oggi a Kiev insieme ad una delegazione di membri del Congresso statunitense. Secondo Crow, il Congresso intende sostenere ulteriormente l'Ucraina nella sua lotta per la libertà. "Con meno del 5 per cento del nostro bilancio annuale della difesa, abbiamo aiutato l'Ucraina a garantire un'Europa stabile e prospera, abbiamo aiutato l'Ucraina a distruggere più della metà dell'esercito russo", ha evidenziato l'esponente del governo. "Abbiamo aiutato l'Ucraina a proteggere i nostri alleati e la Nato, a garantire prezzi alimentari stabili e stabili forniture di prodotti alimentari in tutto il mondo. Tutte queste cose sono nell'interesse del popolo statunitense", ha detto ancora Crowe. Ad accompagnarlo nel viaggio alla capitale ucraina sono stati anche membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato dell'Arkansas, French Hill, membro della Camera per lo stato dell'Ohio, Mike Turner, e membro della Camera per lo stato di Virginia, Abigail Spanberger. (Kiu)