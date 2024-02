Cultura: Emirati, film "La terra delle donne" premiato al Festival internazionale del cinema di Al Ain

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film italiano "La terra delle donne" è stata premiato dalla giuria del Festival internazionale del cinema di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha reso noto su X l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, precisando che la pellicola, diretta dalla regista Marisa Vallone, è stata premiata come miglior film. A ritirare il riconoscimento è stato l’ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara. “Congratulazioni alla regista e a tutta la sua squadra”, si legge nel messaggio pubblicato dalla rappresentanza diplomatica ad Abu Dhabi. Il film è ambientato in Sardegna, a cavallo della Seconda guerra mondiale, e narra la lotta di due donne contro le tradizioni secolari e restrittive per conquistare una libertà sessuale ed emotiva. (Res)