Russia: ministro Difesa danese, Putin potrebbe attaccare un Paese Nato in soli tre anni

- La Russia potrebbe attaccare un paese della Nato in soli tre anni. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, nell'ultimo e più duro avvertimento di un funzionario occidentale sul possibile desiderio di Mosca di andare oltre alla guerra in Ucraina. Poulsen, ripreso dal quotidiano "Financial Times", si è unito ai colleghi di Svezia, Regno Unito, Romania, Germania e altri nel lanciare l'allarme sull'aumento potenziale della spesa per la difesa della Russia che porterebbe allo scontro diretto con la Nato, che "sfiderebbe" Articolo 5, quello che prevede la mutua assistenza degli alleati nel caso uno di essi subisca un attacco. "Non si può escludere che entro un periodo di tre-cinque anni la Russia metterà alla prova l'Articolo 5 e la solidarietà della Nato", ha detto Poulsen, aggiungendo: "Questa non era la valutazione della Nato nel 2023, si tratta di nuove informazioni che stanno venendo alla ribalta ora". (segue) (Rel)