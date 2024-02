Russia: ministro Difesa danese, Putin potrebbe attaccare un Paese Nato in soli tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Mentre gli alleati occidentali di Kiev hanno faticato a concordare ulteriori finanziamenti e ad aumentare la produzione di armi per l'Ucraina, la Russia ha riavviato il suo complesso militare-industriale e si è assicurata armi da paesi come l'Iran e la Corea del Nord. "C'è motivo di essere sinceramente preoccupati", ha detto Poulsen, aggiungendo: "La capacità della Russia di produrre attrezzature militari è aumentata enormemente". "La Russia ha potenzialmente la volontà di lanciare attacchi. Ora potranno anche avere la capacità in termini militari prima di quanto ci aspettassimo" ha concluso il ministro della Difesa danese. (Rel)