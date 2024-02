Municipio Roma XII: rotta conduttura acqua, via Aurelia Antica chiusa fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perdita d’acqua tra largo Don Guanella e largo Perassi con conseguente chiusura fino a domani 10 febbraio del tratto di via Aurelia Antica. "La rottura della conduttura d'acqua - rende noto sui social il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti - si è registrata nella notte verso le 3:30. Sono accorse sul posto pattuglie dei Gruppi Monteverde e Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, insieme a vigili del fuoco e personale Acea. L’intervento sul grosso danno alla conduttura idrica è stato prontamente verificato dal direttore operativo che ha valutato la riapertura della strada per sabato 10 febbraio. Per il reintegro del flusso idrico già nel tardo pomeriggio si dovrebbe tornare alla normalità". (Rer)