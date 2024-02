Comuni: chiusa a Montecatini Terme assemblea annuale Anci Giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la relazione conclusiva di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme e coordinatore nazionale Anci Giovani, si è chiusa nella città termale la XIII Assemblea nazionale Anci Giovani che ha visto la partecipazione di una platea di quasi 600 amministratori under 36 provenienti da ogni parte d'Italia. Nel corso della due giorni si sono alternati dal palco del teatro Verdi rappresentanti dell'Associazione, dal presidente dell'Anci nazionale e sindaco di Bari Antonio Decaro al vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo Roberto Pella, oltre a numerosi sindaci ed amministratori sia junior che senior. Importante la presenza del governo con i ministri Andrea Abodi, Alessandra Locatelli, Daniela Santanchè e Paolo Zangrillo e con il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra. All'assemblea sono intervenuti anche Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, ed i rappresentanti di alcune aziende primarie: Marco Dellomonaco, corporate affairs & strategic relations director City Green Light, e Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer Tim. I lavori congressuali si sono articolati su quattro tavoli tematici divisi nelle due giornate: "Infrastrutture e servizi tra Pnrr e Fondi Europei: ruolo e opportunità per i Comuni italiani" e "Agricoltura: filiera agroalimentare, servizi ecosistemici e salute pubblica", nel corso della prima giornata. "L'Italia più bella: sviluppo locale e vocazioni turistiche del territorio" e "Ambiente e territorio: sviluppo sostenibile tra opportunità e criticità" il 9 febbraio. Nell'ultima giornata si è svolto un panel di confronto dove i protagonisti del dibattito sono stati sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali under 36 ospiti a Montecatini Terme. L'evento, organizzato da AnciComunicare con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e con il sostegno del Comune di Montecatini Terme e Anci Toscana, ha avuto come partner tecnologico Anci Digitale e quali main partner City Green Light, Tim Enterprise ed Edison Next. (Com)