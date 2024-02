Spazio: Meloni, congratulazioni al colonnello Villadei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni al colonnello Walter Villadei, rientrato sulla Terra dopo oltre due settimane di permanenza sulla Stazione spaziale internazionale con la Missione Axiom Space-3. Lo ringrazio per aver testimoniato, con orgoglio ed entusiasmo, la partecipazione delle istituzioni italiane e di tutta la comunità scientifica, accademica ed industriale alle numerose attività di ricerca condotte sulla Stazione spaziale. Con la consapevolezza che ciascuna di queste attività contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito dell’economia spaziale e a promuovere le eccellenze che la nostra nazione è in grado di esprimere". Lo scrive su X (ex Twitter) la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)