Agricoltura: al via a palazzo Chigi tavolo governo-organizzazioni con Meloni

21 luglio 2021

- Al via a Palazzo Chigi un tavolo fra governo e le principali organizzazioni agricole, presieduto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il governo - secondo quanto si apprende - sono presenti i vicepremier Tajani e Salvini, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il minsitro del Lavoro Marina Calderone. Presenti i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Alleanza Coperative. L’obiettivo del tavolo è fare il punto su tutte le principali questioni relative al settore agricolo. (Rin)