Aerospazio: Crosetto, bentornato a casa al colonnello Villadei

22 luglio 2021

- "Missione compiuta! Bentornato a casa al colonnello Villadei dell’Aeronautica militare a nome mio e di tutto il personale della Difesa: lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in un nota al rientro sulla terra della missione Axiom-3 Voluntas. "Un nuovo successo per il Paese che consente all’Italia di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla New Space Economy, stimolando un nuovo modello di coordinamento tra pubblico e privato. Il settore aerospaziale è strategico per il Paese e la Difesa sostiene lo sforzo del governo per il suo sviluppo: un settore che, oltre alle Forze Armate, vede coinvolte molte realtà di aziende italiane", ha detto Crosetto. La navicella Crew Dragon, su cui era imbarcato anche il Colonnello dell’Aeronautica Militare italiana, era partita da Cape Canaveral il 18 gennaio scorso e si era agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) il 20 gennaio. Durante le oltre due settimane di permanenza sulla Iss, gli astronauti hanno condotto diversi esperimenti scientifici, di cui 13 su 30 italiani, coordinati dal colonello Villadei. I risultati degli esperimenti permetteranno di sviluppare nuove conoscenze per l’innovazione in ambiti medici e tecnologici. (Com)