Pnrr: Orlando (Pd), grave passo indietro su clausola assunzioni giovani e donne

- "Quando abbiamo definito, come Paese, gli obiettivi e le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci siamo posti il tema di restituire, anche grazie a quegli ingenti investimenti, opportunità, lavoro e dignità a chi per troppo tempo era stato penalizzato. Il Pnrr, quindi, come leva di cambiamento e di promozione di occupazione stabile e di qualità soprattutto per i più giovani e per le donne. Proprio i giovani e le donne, infatti, avevano pagato in modo particolare gli effetti della pandemia dal punto di vista occupazionale. Ecco perché avevo proposto, e tutto il governo Draghi lo aveva sostenuto, una clausola per destinare una quota minima di assunzioni del 30 per cento rivolta a donne e giovani per i bandi del Pnrr". Lo scrive sui social il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. "Il governo Meloni in queste ore sta pensando di cancellare questa norma - prosegue l'esponente del Pd -. Si dice che complichi l'assegnazione dei bandi. Ogni condizionalità 'complica' proprio perché serve a raggiungere un obiettivo. È evidente che si tratta di un ennesimo pretesto. Si possono semplificare le procedure ma non cancellarle. Un passo indietro grave. Nel momento in cui lo Stato dovrebbe, invece, fare un passo avanti estendendo la clausola e chiedendo, come avviene in molti altri paesi, che tutti i datori di lavoro che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione siano obbligati ad assumere almeno il 30 per cento di donne e giovani". (Rin)