Azerbaigian: Russia accoglie con favore successo delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia accoglie con favore il successo delle elezioni presidenziali svoltesi in Azerbaigian il 7 febbraio. E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri russo. La Russia rimane inoltre pronta "a rafforzare ulteriormente l'alleanza e il partenariato strategico con la repubblica dell'Azerbaigian, a lavorare attivamente insieme su questioni internazionali e regionali". Si sottolinea che Mosca intende cooperare ulteriormente con Baku per attuare "l'intero complesso di accordi tripartiti al più alto livello per normalizzare le relazioni armeno-azerbaigiane". Il dicastero ha ricordato di aver inviato 148 rappresentanti del suo Paese per monitorare lo svolgimento delle elezioni. Il ministero degli Esteri ha osservato che i Paesi occidentali hanno cercato di "screditare il processo elettorale" nell'Azerbaigian, e le valutazioni dei loro osservatori "erano estremamente distorte". Il capo dello Stato Ilham Aliyev è stato rieletto alla carica del presidente, ottenendo il 92,12 per cento dei voti. (Rum)