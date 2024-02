Camera: Fd'I, inviata a uffici relazione corretta relativa a ddl Capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il file con la relazione corretta relativa all'AC1515 è stato inviato presso gli uffici competenti, sostituendo il precedente invio trasmesso per mero errore materiale". Lo comunica l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia alla Camera, in merito alla nota del Partito democratico in cui si parlava di "scena fantozziana" a Montecitorio, con il relatore del cosiddetto disegno di legge Capitali, il deputato di Fd'I, Francesco Filini, che non era intervenuto in Aula ed aveva consegnato il suo intervento, intervento che - rilevava il Pd - "non c'entra nulla con il provvedimento in esame. Filini ha consegnato a Fontana la relazione di un decreto dell'anno scorso, il cosiddetto decreto Fintech, del tutto estraneo alle norme in discussione". Da qui la precisazione dell'ufficio stampa di Fratelli d'Italia alla Camera.(Com)