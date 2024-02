Speciale scuola: Flc Cgil, grazie a tenacia di chi ha sottoscritto il Ccnl in arrivo aumenti per gli Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco concluso l'incontro al ministero dell'Istruzione e del Merito per attuare le novità previste dal Ccnl "Istruzione e Ricerca" 2019-2021. Per il personale Ata arriveranno oltre 110 milioni di euro, che si tramuteranno in aumenti in busta paga, e 72 mila nuove posizioni economiche. 56 mila delle attuali posizioni economiche saranno incrementate già da maggio 2024. Ci saranno 70 mila nuove posizioni economiche da attribuire a collaboratori e assistenti e 50 mila passaggi di qualifica da collaboratori scolastici a operatori. Finalmente si darà stabilità ad oltre 2 mila facenti funzioni di Dsga con un concorso riservato per coloro che hanno 3 anni di servizio. Durante l'incontro abbiamo richiesto e stabilito procedure semplificate e tempi rapidi per concretizzare quanto prima questi nuovi benefici contrattuali. Fare presto e bene dunque, per portare questi aumenti nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie alla tenacia delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il Ccnl, finalmente gli Ata vanno all'incasso e auspichiamo che neanche un euro rimanga inutilizzato. (Com)