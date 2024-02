Speciale scuola: Uil Lazio, degrado e crolli negli istituti della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bagni distrutti, rifiuti a cielo aperto, impalcature all'interno delle aule regolarmente frequentate dagli studenti, porte divelte, banchi a rotelle abbandonati nei corridoi, cortili e spazi verdi incolti, cornicioni pericolanti, controsoffitti crollati, scale antincendio bloccate, muffe in bella vista. "Non è il set di un film horror ma la situazione in cui si trovano molte scuole di Roma e della regione". E' quanto si legge in una nota della Uil Lazio che, sollecitata dai racconti degli studenti e dei docenti, ha fatto un giro in alcuni istituti scolastici documentando le precarie condizioni in cui si trovano a vivere quotidianamente gli oltre 714 mila studenti della regione. "Situazioni che in alcuni casi - spiegano dal sindacato - rappresentano un vero e proprio rischio igienico e per la sicurezza di studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico. Scuole che crediamo andrebbero sottoposte a importanti opere di ristrutturazione e manutenzione, prima che dall'emergenza si passi alla tragedia. Si tratta della vita dei nostri giovani e tanta negligenza non è minimamente accettabile". (Com)