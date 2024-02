Speciale scuola: Sardegna, ricerca Cna, studenti sardi ultimi in Italia per competenze matematiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è altrettanto preoccupante per quanto riguarda il livello di istruzione raggiunto. Quasi il 15 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha al massimo la licenza media, mentre solo il 25 per cento della popolazione tra i 25 e i 39 anni ha conseguito una laurea. Nel 2020, solo la metà dei diplomati sardi si è iscritta all'università per la prima volta, un dato che colloca la regione al quarto posto più basso a livello nazionale. Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna, commentano: "In Sardegna, la qualità del sistema formativo e la sua capacità di guidare i giovani nella transizione tra scuola e lavoro, tra adolescenza ed età adulta, devono essere al centro del dibattito politico". Analizzando gli indicatori della ricerca, emerge una situazione estremamente problematica sia sul fronte della formazione di base sia su quello delle condizioni sociali e lavorative dei giovani. (Rsc)