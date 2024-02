Speciale scuola: Fvg, Pd, contrastare disagio giovanile con azioni forti su scuola e consultori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disagio giovanile va contrastato con azioni forti sia sul mondo della scuola, sia sul fronte sociosanitario attraverso il rafforzamento dei consultori. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Manuela Celotti, Laura Fasiolo, Massimiliano Pozzo e Francesco Martines, a margine dell'audizione sul tema del disagio giovanile in VI commissione. La consigliera Celotti sottolinea "la necessità di un potenziamento dei consultori rispetto ai servizi destinati ai giovani, come il supporto psicologico e la presenza informativa e di sostegno nelle scuole, passando dal paradigma del bonus a quello dei servizi garantiti. L'importanza degli psicologi nelle scuole, attualmente presenti in un numero troppo limitato di istituti, è emersa dagli stessi giovani intervenuti in Commissione". Inoltre, aggiunge, "per i giovani più in difficoltà, un'altra pista di lavoro è quella dei servizi di bassa soglia, dalle équipe di strada ai centri di aggregazione posti nei quartieri più in difficoltà". Di "necessità di istituire la figura dello psicologo scolastico" ha parlato anche Fasiolo, secondo cui "la scelta fatta dalla giunta regionale di puntare esclusivamente sui bonus è sbagliata e rappresenta un'occasione persa per un concreto contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e aiuto quindi a studenti, docenti e famiglie". Per Pozzo, "si deve cogliere fino in fondo la portata travolgente del digitale, che già ora ha impatti notevolissimi e ne avrà ancora di più in futuro. Cambia per i ragazzi e i giovani il modo di apprendere, di conoscere, ma soprattutto di stare al mondo e di relazionarsi con gli altri". Infine, Martines sottolinea come "accanto alla necessaria azione delle istituzioni, attraverso politiche di prevenzione sulle famiglie e sulle scuole, è necessario investire sul ruolo che può svolgere il volontariato nelle sue articolazioni associative sul territorio, siano esse sportive, culturali, sociali". (Frt)