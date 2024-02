Speciale scuola: Roma, Colarossi (FI), fermare sfratto donna da casa custodi scuola Casal Bruciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La signora Ida non deve essere sfrattata dal suo alloggio all'interno della scuola elementare Vittorio Piccinini di via Filippo Fiorentini a Casal Bruciato, di cui è custode da 40 anni. È la richiesta del consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Marco Colarossi, il quale in una nota spiega: "Appena ho appreso la notizia dello sfratto, mi sono subito recato subito sul posto insieme al consigliere del Municipio IV, Lorenzo Saputi, e ho contatto l'associazione ex custodi, che ringrazio, nonché l'Ufficio del Patrimonio di Roma Capitale, a cui ho immediatamente scritto una nota urgente per l'annullamento della comunicazione che ordina lo sfratto entro 15 giorni alla signora Ida, tra l'altro anziana e affetta da tempo da invalidità. Peraltro, un documento di Roma Capitale in nostro possesso datato 2022 chiarisce che, nelle more di adozione di una Deliberazione per regolarizzare le posizioni degli ex custodi scolastici, il Presidente Trombetti richiedeva la sospensione delle procedure di rilascio e ripresa degli alloggi di servizio occupati. Mi domando, allora, come sia stato possibile avviare una procedura di sfratto nei confronti di un'anziana con malattia terminale che, in ogni caso, non sarebbe dovuta essere mai oggetto di sfratto. Evidentemente la comunicazione di avvio procedimento di sfratto è un mero errore materiale e confido che Roma Capitale possa quanto prima sanare la propria posizione con un atto ufficiale". (Com)