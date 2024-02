Speciale scuola: università, Pd, gravissimo quanto accaduto a Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È gravissimo quanto accaduto - secondo la denuncia dei rappresentanti dell'Udu - all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Firenze con i rappresentanti degli studenti dell'Unione degli Universitari, inclusi un senatore accademico, che sono stati trattenuti preventivamente e identificati dalla Digos per evitare qualsiasi forma di manifestazione. Quanto viene riferito appare in tutta evidenza una forma preventiva di repressione del dissenso che contestiamo con forza". Lo denunciano in una nota componenti Pd delle commissioni VII di Camera e Senato. "La protesta pacifica è sempre legittima e un diritto garantito. Chiediamo ai ministri competenti di fare chiarezza e per questo presenteremo un'interrogazione al ministro Piantedosi e alla ministra Bernini. Chiediamo alla presidente del Consiglio se consideri normali in uno Stato di diritto questi comportamenti. Ci auguriamo una risposta chiara e tempestiva", concludono. (Com)