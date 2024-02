Speciale scuola: De Fusco (Roma Tre), progetto “Maestri del mare” esempio per inserimento al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è una giornata molto importante, che rappresenta un esempio di come si dovrebbe fare per reclutare e motivare sin dai primi passi le risorse umane che poi ti restituiranno tutto all'interno dell'azienda, quando prenderanno e assumeranno il ruolo di lavoratori in prima persona”. Lo ha affermato Enzo De Fusco, consulente del lavoro e docente all’Università Roma Tre, a margine della presentazione del progetto "I Maestri del mare", organizzata da Fincantieri con Elis. All'interno di un’organizzazione “curata e attenta come quella di Fincantieri, ma come anche di tante altre aziende italiane di eccellenza, si fa così” perchè “si usano gli operatori migliori in Europa e al mondo per reclutare i lavoratori, che si selezionano, si formano e si fanno entrare in azienda, investendo nel futuro", ha aggiunto sottolineando come in alcune circostanze ci sia invece una “schizofrenia della del posto di lavoro che non aiuta né l’azienda né il lavoratore: serve un po' di stabilità, perché la stabilità significa sviluppo”. (Rin)