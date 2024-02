Maltempo: allerta meteo gialla dalle ore 18 a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle ore 18 di oggi, venerdì 9 febbraio, è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un'allerta gialla idrogeologica (rischio ordinario) a causa di una perturbazione che colpirà anche Milano. L'allerta si estende al rischio idraulico a partire dalla notte, ovvero dalle ore 00.00 di domani, sabato 10 febbraio 2024. Le piogge sono previste nel corso di tutta la giornata di domani. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città (Com)