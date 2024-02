Latina: Celentano, lunedì 26 febbraio Conferenza sindaci su Sanità con presidente Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha indetto per il prossimo 26 febbraio la Conferenza dei sindaci sulla Sanità. All'ordine del giorno un solo punto, l'illustrazione della Programmazione ospedaliera 2024-2026 nella provincia di Latina, da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Si tratta di un appuntamento molto importante per il territorio pontino – ha affermato il sindaco Celentano - La presenza del presidente Rocca alla Conferenza dei Sindaci della provincia di Latina rappresenta un unicum, a riprova della sensibilità mostrata verso il territorio pontino al centro di una riorganizzazione dei servizi sanitari nell'ottica di una migliore ridistribuzione delle risorse rispetto alle esigenze dei cittadini". (segue) (Com)