Latina: Celentano, lunedì 26 febbraio Conferenza sindaci su Sanità con presidente Rocca (2)

- "Gli ultimi provvedimenti e stanziamenti regionali in campo sanitario – ha proseguito il sindaco Celentano - rimettono in discussione il vecchio criterio romano-centrico. Il presidente Rocca esporrà il nuovo piano che prevede, come preannunciato nei mesi scorsi, l'implementazione dei posti letto ed in particolare dei posti letto nei reparti di Medicina. Inoltre, abbiamo a disposizione nuove risorse da mettere a terra in vista del prossimo Giubileo e il presidente Rocca ci aggiornerà sullo stato dell'arte degli interventi previsti. L'appuntamento del 26 febbraio sarà occasione irrinunciabile per i sindaci pontini che potranno confrontarsi con il presidente Rocca". La riunione della Conferenza dei Sindaci, fissata alle ore 11 in prima convocazione e alla ore 12 in seconda convocazione, avrà luogo nell'aula consiliare del Comune di Latina. Prevista la possibilità per i sindaci di partecipare anche da remoto. (Com)