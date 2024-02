India: sessione parlamentare dedicata al bilancio prorogata fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata prorogata fino a domani la sessione parlamentare indiana dedicata al bilancio, in corso dal 31 gennaio. Lo ha annunciato oggi il segretariato della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. L’annuncio è stato dato anche dal Consiglio degli Stati, la camera alta. La proroga, chiesta dal governo, è legata al “libro bianco” sullo stato dell’economia presentato oggi dalla ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, e che sarà oggetto di dibattito domani. La ministra lo aveva annunciato il primo febbraio, quando ha presentato la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2024-25, che inizierà ad aprile, l’ultima della legislatura, a pochi mesi dalle elezioni politiche di primavera. Il bilancio, approvato ieri, viene definito infatti “ad interim”, in attesa di quello definitivo che sarà presentato a luglio. (segue) (Inn)