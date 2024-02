India: sessione parlamentare dedicata al bilancio prorogata fino a domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra finanziaria prevede una spesa di oltre 47 mila miliardi di rupie, vale a dire più di 529 miliardi di euro, quasi per un quarto destinati agli investimenti. La spesa totale prevista ammonta, per l’esattezza, a 47.660 miliardi di rupie (529.353.450.740 euro), di cui 26.020 miliardi provenienti dal gettito fiscale. A questo proposito è stato ricordato il crescente contributo – con una media mensile di 1.660 miliardi di rupie – dell’imposta centrale sui beni e i servizi, la Gst, introdotta nel 2017 in sostituzione dell’Iva applicata dai singoli Stati, una delle principali riforme economiche del governo di Narendra Modi. Il deficit è stimato nel 5,1 per cento del prodotto interno lordo, in linea, secondo la titolare delle Finanze, con l’obiettivo di scendere al 4,5 per cento entro il 2025-26. I prestiti dai mercati attraverso titoli a scadenza sono stimati in 14.130 miliardi di rupie lordi e 11.750 miliardi di rupie netti. (segue) (Inn)