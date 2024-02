India: sessione parlamentare dedicata al bilancio prorogata fino a domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sitharaman ha premesso che nonostante gli “sviluppi geopolitici avversi” l’economia indiana si è dimostrata resiliente e che i fondamentali macroeconomici sono “in salute”. Le stime preliminari per il 2023-24, che si chiuderà a marzo, prevedono una crescita del 7,3 per cento, in linea con quelle, del sette per cento, della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ma superiori al 6,3 per cento previsto a ottobre dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Per quanto riguarda la manovra per il prossimo esercizio, basata su una prospettiva di crescita vicina al sette per cento, le priorità strategiche sono rendere l’economia nazionale più resistente agli shock esogeni e mitigare i rischi di recessione globale; allocare maggiori risorse per la spesa in conto capitale; concentrarsi sulla pianificazione integrata e coordinata e migliorare la gestione della liquidità. Le priorità di spesa sono i settori chiave dello sviluppo, ovvero l’acqua potabile, gli alloggi, i servizi igienico-sanitari, l’energia verde, la sanità, l’istruzione, l’agricoltura. (segue) (Inn)