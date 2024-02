India: sessione parlamentare dedicata al bilancio prorogata fino a domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha evidenziato, innanzitutto, l’aumento della spesa in conto capitale, soprattutto per le infrastrutture e la creazione di occupazione: 11.111,11 miliardi di rupie (123.409.660.513 euro), pari al 3,4 per cento del Pil, l’11,1 per cento in più rispetto all’anno scorso. Tra l’altro, è stato confermato il prestito senza interessi agli Stati per spese in conto capitale, per un ammontare di 1.300 miliardi di rupie. Per sostenere le riforme strutturali sono previsti prestiti cinquantennali senza interesse agli Stati per 750 miliardi di rupie. È stata proposta anche la creazione di un fondo di mille miliardi di rupie per spingere gli investimenti privati nelle tecnologie emergenti. Inoltre, Sitharaman, ricordando che dal 2014 al 2023 sono stati attratti investimenti esteri diretti per 596 miliardi di dollari, ha riferito che per promuovere ulteriori investimenti sono in corso negoziati bilaterali con vari partner stranieri. È stato ricordato anche il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), recentemente annunciato, definito “un punto di svolta strategico ed economico per l’India e altri Paesi”. (segue) (Inn)