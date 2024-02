India: sessione parlamentare dedicata al bilancio prorogata fino a domani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio, come è stato spiegato, si concentra su quattro categorie: poveri, donne, giovani e agricoltori. La ministra ha rivendicato un approccio “inclusivo” allo sviluppo da parte del governo, che sta lavorando per un’India sviluppata (“Viksit Bharat”) entro il 2047, centenario dell’indipendenza. In dieci anni, ha detto, 250 milioni di persone sono uscite dalla povertà multidimensionale. Il capitolo della “giustizia sociale” include, tra l’altro, una serie di programmi destinati ai lavoratori nelle aree rurali, agli ambulanti, ai gruppi tribali vulnerabili, agli artigiani; l’assistenza finanziaria per 118 milioni di agricoltori e l’assicurazione sul raccolto per 40 milion; prestiti per le imprenditrici e per l’accesso delle donne agli studi superiori, oltre all’assegnazione di alloggi. (segue) (Inn)