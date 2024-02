India: sessione parlamentare dedicata al bilancio prorogata fino a domani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’orizzonte “Viksit Bharat” si legano diverse priorità, tra le quali l’attenzione alla regione del Nord-est e lo sviluppo della connettività. In particolare, si punta alla creazione di tre grandi corridoi economici ferroviari. Sempre per le ferrovie sono previsti corridoi per l’energia, i minerali e il cemento e corridoi per i collegamenti tra porti. Sitharaman ha sottolineato anche lo sviluppo del settore aereo, citando il raddoppio del numero degli aeroporti, arrivato a 149, l’attivazione di 517 nuove rotte e gli oltre mille aerei ordinati da compagnie indiane. (segue) (Inn)