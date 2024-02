Imprese: Iveco consegna il primo eDaily a noleggio con la formula pay-per-use

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco ha consegnato il primo eDaily a noleggio con la formula pay-per-use a Chrono Express, azienda leader nella logistica industriale, per i servizi di trasporto materiali necessari alla produzione di prodotti del Gruppo. L'eDaily oggetto della consegna è un furgone da 4,2 ton dotato di motore elettrico da 140 kW, tre batterie di trazione e Cruise Control Adattivo. “L’eDaily è il simbolo di ciò che ricerchiamo ogni giorno in Transport Logistics, facendo leva sui valori di Iveco Group - ha affermato Stefania Servolino, Transport Logistics Manager di Iveco Group -: soluzioni tailor made, affidabili e sostenibili ottenute tramite la collaborazione con partner di primo livello, la continua ricerca di andare ‘oltre l’ovvio’ e grande attenzione all’impatto ambientale. È un ulteriore passo verso un veicolo che non è solo sostenibile nei contenuti, ma anche nella supply chain attraverso la quale viene prodotto e distribuito”, ha concluso. (Rpi)