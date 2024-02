Agricoltura: Gasparri (FI) su protesta trattori, ascoltare e sostenere settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il settore agricolo "deve essere ascoltato e soprattutto sostenuto". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai3. L'agricoltura "è un settore fortemente sussidiato dall'Italia e dall'Europa perché tutti abbiamo consapevolezza della crisi in atto. Purtroppo c'è un forte divario tra il ricavo del produttore ed altri costi. Ma questo é un tema storico. Si è iniziato, infatti, a parlare di 'agricoltura a chilometro zero' per avvicinare la vendita con l'acquisto", ha aggiunto. "E' quindi ovvio che servono delle regole ambientali più evolute ma con quelle attuate dall'Europa si é causato un passaggio 'green' troppo rapido con un impatto non indifferente sulle imprese che le ha messe in ginocchio. Poi le proteste di questo settore sono antiche. Troppe ce ne sono state nel tempo. Ma questo é un settore che deve essere ascoltato e soprattutto sostenuto. Il governo italiano sta affrontando il tema con serietà mentre l'Europa dovrà correggere quelle direttive 'green' e intervenire anche sul piano fiscale per aiutare l'agricoltura", ha concluso Gasparri.(Rin)