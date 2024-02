Milano: Truppo (FdI), rottura riscaldamento al nido comunale Meleri, comune intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, numerosi genitori, mi hanno informato che, per l'ennesima volta, il riscaldamento dell'Asilo Nido comunale "Meleri" in zona Forlanini, si è rotto e 60 bambini, tra i 6 mesi e i 3 anni, sono nuovamente al freddo. Non è la prima volta che questi spiacevoli episodi, in quella Struttura comunale, accadono e come mi hanno riferito alcune mamme e papà, si stanno susseguendo sempre di più e ciò non va assolutamente bene. In primis per la salute dei bambini, poi per la capacità dei loro genitori di lavorare serenamente e anche perché, questi ultimi, pagano regolarmente le rette mensili. E' necessario che da Palazzo Marino intervengano al più presto con una manutenzione straordinaria al fine di risolvere questo dannoso problema". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia, in Consiglio Comunale a Milano, Riccardo Truppo. (Com)