Ucraina-Polonia: traffico bloccato nei pressi di tre valichi di frontiera

- Le proteste degli agricoltori polacchi stanno ostacolando il traffico nei pressi di tre valichi di frontiera con l’Ucraina. Lo ha comunicato su Telegram il Servizio doganale ucraino. In particolare, al valico di Medyka-Shehyni i manifestanti polacchi lasciano passare un camion, un autobus e un'autovettura all'ora. Per quanto riguarda il valico di frontiera di Rava-Ruska-Hrebenne, il passaggio è consentito a due camion all'ora in entrambe le direzioni, mentre il traffico per altri tipi di veicoli non è stato bloccato. Una situazione simile si registra anche al valico di Yahidne-Dorohusk. Il Servizio doganale ucraino ha riferito inoltre che gli agricoltori polacchi intendono bloccare il trasferimento di derrate agricole ucraine al trasporto ferroviario al valico di frontiera di Hrubieszow-Volodymyr-Volynsky. (Kiu)